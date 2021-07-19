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فوز نفط ميسان على زاخو في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-19T16:11:05+0000
فوز نفط ميسان على زاخو في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب نادي زاخو الرياضي، يوم الاثنين، مباراة فريق زاخو وضيفه فريق نفط ميسان ضمن منافسات الجولة 38 والاخيرة للدوري العراقي الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز نفط ميسان 2-1، وجاء هدف فريق نادي زاخو عن طريق محمد جواد في الدقيقة الرابعة عشر من الشوط الاول، وفي الشرط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدف التعديل في الدقيقة 67 عن طريق ساجد جبار، وفي الدقيقة 72 سجل نفط ميسان هدفه الثاني عن طريق ناصر حمودة.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 43 بالمركز الثالث عشر، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 46 بالمركز التاسع.

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