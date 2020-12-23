فوز نفط ميسان على النفط في الجولة العاشرة لدوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي في بغداد، يوم الاربعاء، مباراة فريق النفط وضيفه نفط ميسان، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة العراقي الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز نفط ميسان بثلاثة اهداف مقابل هدفين، سجل للنفط بيار ابو بكر بالدقيقة الرابعة ، وعادل لاعب نفط ميسان اكرم رحيم النتيجة في الدقيقة 33 ليعود لاعب النفط موسى عدنان ليسجل هدف الترجيح في الدقيقة 54 من زمن اللقاء ، ليعود بديل نفط ميسان كرار علي ليسجل من اول لمسة له في شباك النفط هدف التعديل في الدقيقة 78 من اللقاء، وعاد علي حلو ليسجل هدف الفوز لنفط ميسان في الدقيقة 88 ، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 17 بالمركز الثاني ، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 12 بالمركز العاشر .