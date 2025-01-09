فوز نفط ميسان على الحدود وتعادل الكرخ مع الميناء

شفق نيوز/ فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق الحدود 3-1 وجرت المباراة على ملعب ميسان الدولي ، جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب ميسان الاولمبي .

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح ديمي داوده في الدقيقة الـ 15 .

وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدفه الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق سجاد جبار وقلص الحدود النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة الـ 58 عن طريق هارلين سواريس وأضاف علي قاسم هدف نفط ميسان الثالث في الدقيقةً الـ 90+6 .

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة الـ 21 بالمركز السابع وتجمد رصيد الحدود عند النقطة الثالثة بالمركز الأخير .