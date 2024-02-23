فوز نفط ميسان على الحدود في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نفط ميسان على مضيفه الحدود، يوم الجمعة، في منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة الثانية ظهراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدفه في الدقيقة 61 عن طريق سجاد جبار، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للحدود نفذها بنجاح اللاعب إبراهيم غازي ليعلن عن هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 89 سجل نفط ميسان هدفه الثاني عن طريق اللاعب علي حسين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد محمد حكم ساحة، يساعده كل من ياسر هاشم مساعد أول، ومحمد أحمد مساعد ثاني، ومحمد صالح حكماً رابعاً، وليث فرحان حكم "فار".