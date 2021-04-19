فوز نفط البصرة وغاز الشمال والحشد في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات لكرة السلة، يوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي الكهرباء بنتيجة 78-73 نقطة، كما حقق نادي غاز الشمال فوزاً على فريق نادي الحلة بنتيجة 85-67 نقطة، وتمكن فريق نادي الحشد الشعبي من الفوز على فريق نادي التضامن بنتيجة 78-61 نقطة.

من جانب اخر، وضمن منهاج الاتحاد العراقي لكرة السلة، اجريت اليوم الاختبارات التكميلية للاعبي المنتخب العراقي للناشئين دون سن ١٥ عاماً، وحضر الاختبارات اكثر من ٥٠ لاعباً تم تصفيتهم الى ٢٣ لاعباً ممن يحملون الجواز العراقي، اضافة الى ال ١٣ لاعباً من الذين تم اختبارهم قبل ايام بغية الوقوف على التشكيلة النهائية للاعبين الاساسيين لهذه الفئة.

واشرف على الاختبارات الدكتور يسار صباح جاسم، من لجنة المدارس والاكاديميات، وايسر عبد الرزاق، ممثل الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، ومهند مهدي صالح فريق عمل مساعد.