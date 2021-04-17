فوز نفط البصرة وتعادل القاسم مع الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تواصلت اليوم السبت، منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراتين.

إذ لاقى فريق نادي الكهرباء في الاولى مضيفه فريق نادي القاسم على ملعب الكفل، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.

ورفع الكهرباء رصيده للنقطة الـ25 بالمركز الـ17، فيما رفع القاسم رصيده للنقطة الـ24 بالمركز الـ16.

وعلى ملعب زاخو التقى فريق نادي زاخو ضيفه فريق نادي نفط البصرة، وانتهى اللقاء بفوز نفط البصرة 2-1.

وبعد هذا الفوز؛ رفع نفط البصرة رصيده للنقطة الـ34 بالمركز العاشر، في حين تجمد رصيد زاخو عند النقطة الـ40 بالمركز السادس.