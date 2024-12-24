فوز نفط البصرة والسليمانية وكربلاء في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
شفق
نيوز/ فازت فرق نفط البصرة والسليمانية وكربلاء لكرة اليد على منافسيها، مساء
اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الدور التاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبة
العراقي 2024-2025.
وتغلب
فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 28-25، في المباراة التي جرت على قاعة
نادي نفط البصرة المغلقة للألعاب الرياضية.
وفاز
فريق السليمانية على مضيفه فريق ذي قار بنتيجة 31-26، في مباراة جرت المباراة في
قاعة حيدر برهان المغلقة للألعاب الرياضية.
وأخيراً
تمكن فريق كربلاء من تحقيق الفوز على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 27-21، في المباراة
التي جرت في قاعة نادي القاسم المغلقة للألعاب الرياضية.