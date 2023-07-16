فوز نفط البصرة على الصناعة وتعادل كربلاء مع النفط في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نفط البصرة على ضيفه فريق نادي الصناعة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة جرت مساء الاحد، على ملعب الفيحاء.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 54 عن طريق اللاعب حيدر عبد الكريم.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي نفط البصرة رصيده للنقطة 42 بالمركز 14، وتجمد رصيد الصناعة الذي هبط رسميا الى جانب الديوانية للدرجة الاولى عند النقطة 27 بالمركز 19.

وفي التوقيت ذاته تعادل فريق نادي كربلاء مع ضيفه فريق نادي النفط سلبياً بدون اهداف، جرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

وبهذه النتيجة رفع فريق كربلاء رصيده للنقطة 53 بالمركز السابع ورفع النفط رصيده للنقطة 37 بالمركز 17.