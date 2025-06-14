فوز مهم لديالى وزاخو بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق ديالى على ضيفه الكرخ بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السادسة عصراً على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق ديالى.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم ديالى بهدف واحد دون مقابل جاء عن طريق اللاعب ايمن صفاقصي في الدقيقة 45+4، وأضاف ديالى هدفه الثاني مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 48 عن طريق كولينز اوباري.

وبهذه النتيجة، رفع ديالى رصيده للنقطة 37 بالمركز 17، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 40 بالمركز 15.

وفي مباراة ثانية، ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق زاخو على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1، في مباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب زاخو.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين سجل نفط البصرة اولا عن طريق اللاعب اسماعيل اورو في الدقيقة العاشرة، وتمكن ناصر حمودة من تعديل النتيجة لزاخو من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سجل زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 72 عن طريق يوسف الالوسي.

وبهذه النتيجة، رفع زاخو رصيده للنقطة 66 بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 29 بالمركز 18.