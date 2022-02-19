فوز منتخبات دهوك والديوانية وبابل والبصرة ببطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز/ جرت اربع مباريات، يوم السبت، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين لكرة السلة.

وتمكن منتخب دهوك من الفوز على منتخب ميسان بنتيجة كبيرة 77-27 نقطة، كما فاز منتخب الديوانية على منتخب واسط بنتيجة 71-48 نقطة، كذلك تغلب منتخب بابل على منتخب النجف بنتيجة 56-47 نقطة، وتخطى منتخب البصرة منتخب نينوى بنتيجة 56-47 نقطة.

واسفرت نتائج مباريات امس عن فوز منتخب السليمانية على منتخب ديالى بنتيجة 66-46 نقطة، وفوز منتخب بغداد على منتخب اربيل بنتيجة 77-22 نقطة، وفاز منتخب ذي قار على منتخب كربلاء بنتيجة 66-27 نقطة، وفاز منتخب كركوك على منتخب المثنى بنتيجة 75-49 نقطة.