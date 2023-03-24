فوز مفاجئ لغينيا على نيجيريا في تصفيات أمم أفريقيا

شفق نيوز/ حقق منتخب غينيا بيساو فوزا مفاجئا على مضيفه منتخب نيجيريا 1 -صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

وسجل ماما بالدي هدف المباراة الوحيد لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 29.

وتصدر منتخب غينيا بيساو ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن نيجيريا في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين متفوقا بفارق نقطة عن ساوتومي في المركز الأخير.