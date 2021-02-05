فوز مصافي الوسط ونفط الوسط والجنسية وتعادل واحد في الجولة 17 لدوري الصالات

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لدوري كرة الصالات الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اللقاء الأول شهد فوز فريق مصافي الوسط على فريق نادي الجنوب 7-3، فيما تمكن في اللقاء الثاني فريق نفط الوسط من الفوز على امانة بغداد بنتيجة 8-3.

وفي اللقاء الثالث؛ فاز فريق نادي الجنسية على نفط البصرة 5-4، في حين شهدت نتيجة لقاء الشرقية والشرطة التعادل 7-7 بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وكانت قد جرت ضمن المنافسات ذاتها يوم امس الخميس ثلاث مواجهات، تمكن القوة الجوية في المباراة الاولى من تحقيق الفوز على غاز الجنوب 2-1، وفي اللقاء الثاني فاز فريق نادي الجيش على فريق اوروك فوزا ساحقا قوامه 10-0، اما اللقاء الثالث الذي جمع فريقي غاز الشمال وضيفه بلدية الناصرية ، انتهت لصالح غاز الشمال بنتيجة 6-3 هدف.

ومن الجدير بالذكر؛ أن فريق نفط الوسط بعد انتهاء الجولة السابعة عشر، يتصدر ترتيب الفرق بـ40 نقطة.