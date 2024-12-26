فوز مصافي الشمال والمقدادية في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ واصل فريق المقدادية تألقه ليتجاوز النعمانية بثلاثة أشواط دون رد بواقع (25-13) (25-23) (25-19)، في أولى مبارياته يوم الخميس، ضمن المجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وجرت المباراة بين المقدادية والنعمانية في قاعة نادي الصناعة المغلقة في بغداد.

وفي أولى مواجهات المجموعة الثالثة وضمن الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، حقق مصافي الشمال اليوم فوزاً مثيراً على الصناعة بثلاثة أشواط لاثنين، وكانت الاشواط على النحو الاتي ، 25 - 18 ، 19 - 25 ، 21 - 25، 25 - 19 ، 15 - 12.

هذا وجرت مباراة مصافي الشمال والصناعة في قاعة كلية التربية المغلقة للألعاب الرياضية في أربيل .