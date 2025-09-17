فوز مستحق لنفط البصرة وخسارة لفريق الحشد في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز- الكويت

حقق فريق نفط البصرة العراقي لكرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، فوزاً مستحقاً على الشباب السوري، فيما خسر الحشد الشعبي أمام البنك الأهلي المصري، في الدور الخامس من البطولة العربية لأندية أبطال الدوري والكأس بنسختها الـ40.

وفاز فريق نفط البصرة على الشباب السوري بفارق واسع حيث انتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 34-26.

وتأهل فريق نفط البصرة، بعد فوزه اليوم إلى دور الثمانية عن المجموعة الثانية في بطولة الأندية العربية لكرة اليد الجارية أحداثها في الكويت.

وتقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 12 إلى 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون نخبة الأندية العربية في لعبة كرة اليد.

وفي مباراة ثانية جرت مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية تعرض نادي الحشد الشعبي العراقي، لأول خسارة أمام نادي البنك الأهلي المصري بنتيجة 27-38، ليفقد صدارة المجموعة الأولى لصالح الأهلي المصري.

ويمثل العراق في البطولة فريقا نفط البصرة (المجموعة الأولى)، والحشد الشعبي (المجموعة الثانية).