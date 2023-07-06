فوز مستحق للقاسم على الديوانية في ختام الجولة 35

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القاسم من تحقيق فوز مستحق على ضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 3-0 في ختام مباريات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز، في مباراة جرت على على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

سجل القاسم هدفه الاول في الدقيقة 70 عن طريق فلاح عبد الكريم وفي الدقيقة 88 جاء الهدف الثاني عن طريق مرار علاء ومن ركلة جزاء جاء الهدف الثالث في الدقيقة 90 +2 عن طريق اللاعب فلاح عبد الكريم

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 37 بالمركز السادس عشر وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 12 بالمركز الاخير .