فوز مستحق للعراق على البحرين في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً

شفق نيوز- بغداد

تمكن منتخب العراق لكرة القدم من تحقيق فوزاً مستحقاً على نظيره البحريني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً.

وجرت المباراة في ملعب سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة 8:00 مساءً، وانتهت لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل، سجل الهدف اللاعب زين العابدين ياسر بالدقيقة 14، وفي الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني للعراق بالدقيقة 60.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب قطر المضيف، على رأس المجموعة الأولى إلى جانب كل من الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن.

في المقابل، ترأس المنتخب العراقي المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانب السعودية كلاً من البحرين والكويت.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بطريقة خروج المغلوب يوم 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، بينما تقام المباراة النهائية في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على استاد حمد الكبير.