فوز مستحق للشرطة واخر للنفط في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الشرطة لكرة السلة، يوم الاربعاء، فوزاً مستحقاً على فريق نادي الخطوط، ضمن مباريات المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وفاز الشرطة بفارق 39 نقطة وبواقع 53-92 نقطة، كما فاز فريق نادي نفط بغداد على نادي الاعظمية بفارق 28 نقطة بواقع 111-83 نقطة.

من جانب اخر قال رئيس اتحاد السلة العراقي حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز "اجريت اختبارات تكميلية للاعبي المنتخب العراقي للناشئين دون سن ١٥ عام من تولد ٢٠٠٦ وذلك ضمن منهاج الاتحاد العراقي لكرة السلة بمشاركة اكثر من ٥٠ لاعباً تم تصفيتهم الى ٢٣ لاعب اضافة الى ١٣ لاعباً الذين تم اختبارهم قبل ايام للوقوف على التشكيلة النهائية للاعبي المنتخب".

واضاف ان "الاختبارات جرت تحت اشراف الدكتور يسار صباح جاسم المتخصص في لجنة المدارس والاكاديميات، وايسر عبد الرزاق ممثل الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، ومهند مهدي صالح فريق عمل مساعد.