فوز مريح للزوراء على نوروز في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نوروز بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

سجل الزوراء هدفه الأول في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب مراد محمد، ليعزز النوارس تقدمهم من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لؤي العاني في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 66 سجل علي يوسف هدف الزوراء الثالث، قبل أن يتدارك نوروز النتيجة بهدف وحيد وفي الدقيقة 86 عبر محمد سامي.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده إلى 47 نقطة بالمركز الثالث، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 32 بالمركز الحادي عشر.