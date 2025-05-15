فوز مثير ينقل شباب غاز الشمال لدور الـ16 من الدوري العراقي

شفق نيوز/ تأهل فريق غاز الشمال تحت 21 سنة، والذي يتخذ من محافظة كركوك مقراً له، يوم الخميس، إلى دور الـ16 من الدوري العراقي لكرة القدم لفئة تحت 21 سنة، بعد فوزه على مضيفه الصناعات الكهربائية بركلات الترجيح (9-8)، في مباراة الإياب التي انتهى وقتها الأصلي بتعادل مثير (4-4).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل (1-1)، ما جعل الحسم يُترك لمباراة الإياب، التي شهدت أداءً قوياً من الطرفين، وحماساً كبيراً من لاعبي غاز الشمال الذين حسموا المواجهة بأعصاب هادئة في ركلات الترجيح.

ويُعد هذا الفوز، إنجازاً مهماً للفريق الشاب، الذي يمثل مدينة كركوك، ويواصل تقديم مستويات مميزة في البطولة، ويطمح للمضي قدماً نحو الأدوار النهائية.