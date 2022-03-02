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فوز مثير لأربيل على ضيفه الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-02T17:05:12+0000
فوز مثير لأربيل على ضيفه الديوانية

شفق نيوز/ حقق فريق اربيل فوزاً مثيراًعلى ضيفه الديوانية بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وانتهى الشوط الاول بتقدم اربيل بهدفين، سجل الهدف الاول روا يوسف في الدقيقة 33 وفي الدقيقة جاء الهدف الثاني عن طريق سيفين منصور .

وفي الشوط للثاني سجل اسعد عبدالله الهدف الاول للديوانية في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 83 جاء هدف التعديل للديوانية عن طريق انس مالك.

وتمكن لاعب اربيل هردي سيامند من تسجيل هدف ثالث لاربيل في الدقيقة 89، وقبل نهاية اللقاء احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لاربيل جاء منها الهدف الرابع.

وضيف ملعب ملعب فرانسو حريري مباراة اربيل وضيفه الديوانية في اطار الجولة 24 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 29 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 17 بالمركز 18 .

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