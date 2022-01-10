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فوز لأربيل ونفط ميسان وتعادل للصناعة ونفط الوسط في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-10T13:31:41+0000
فوز لأربيل ونفط ميسان وتعادل للصناعة ونفط الوسط في الدوري الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق أربيل لكرة القدم، فوزاً على ضيفه نوروز بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الكرة الممتاز في اللقاء الذي جرى على ملعب دهوك، يوم الاثنين.

سجل لأربيل، شيركو كريم في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة 12 سجل روا يوسف الهدف الثاني، وفي الدقيقة 27 سجل ياسين سامي هدف أربيل الثالث، وفي الدقيقة 60 سجل اسو رستم هدف التقليص لنوروز، وعاد ياسين سامي ليسجل الهدف الرابع لأربيل في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 83 ومن ركلة جزاء سجل اسو رستم الهدف الثاني لنوروز.

وفي لقاء ثانٍ جمع فريق الصناعة ونفط الوسط على ملعب الأول تعادل الفريقان سلبياً من دون أهداف.

أما اللقاء الثالث، الذي جمع فريق نفط ميسان بضيفه نفط البصرة، انتهى بفوز نفط ميسان بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد، سجل نفط البصرة أولا في الدقيقة 11 عن طريق حيدر عبد الرحيم، وفي الدقيقة 70 جاء هدف التعديل لنفط ميسان، عن طريق أحمد سعيد، وبعدها بدقيقة سجل لاعب نفط ميسان وسام سعدون الهدف الثاني، وفي الدقيقة 79 سجل وسام سعدون الهدف الثالث لنفط ميسان، وقبل نهاية اللقاء جاء الهدف الرابع لنفط ميسان.

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