فوز لأربيل والطلبة بدوري النجوم وأيمن حسين يخرج مصاباً

شفق نيوز- بغداد

تمكّن فريقا الطلبة وأربيل، مساء الجمعة، من خطف نقاط مباراتيهما مع دهوك والكرمة على التوالي، في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

حيث ‏تمكّن فريق الطلبة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق دهوك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.

وجرت المباراة عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لنادي الطلبة .

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابل، وجاء الهدف عن طريق اللاعب سيف رشيد في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه الثاني من ركلة جزاء، نفذها بنجاح اللاعب سايمون ماسوفا في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 69 قلص دهوك النتيجة عن طريق كريم درويش.

وشهد اللقاء طرد لاعب دهوك بولي جونيور في الدقيقة 45+8.

‏وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها، خطف فريق أربيل فوزاً ثميناً من ضيفه الكرمة بتحقيقه الفوز 2-1.

‏وانطلقت المباراة في نفس التوقيت على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل .

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدفين لهدف، حيث سجل أولاً في الدقيقة 26 عن طريق شيرزود تيموروف، وتمكّن الكرمة من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 44، قبل أن يسجل أربيل في الدقيقة 45+1 هدف التقدم عن طريق معتز زدام، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة .

وتعرّض نجم المنتخب ونادي الكرمة أيمن حسين لإصابة أجبرته على مغادرة مباراة الكرمة وأربيل بعد ربع ساعة فقط من انطلاقها.