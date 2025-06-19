فوز لأربيل على الجوية وتعادل إيجابي للكهرباء والنفط بدوري النجوم

شفق نيوز/ خطف فريق أربيل ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على القوة الجوية بنتيجة 2-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. ‏

وجرت المباراة عند الساعة الـ9:30 مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدف دون مقابل للجوية سجله هلو فائق بالدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء عن طريق مصطفى قابل، وقلص الجوية النتيجة بتسجيل عصام الصبحي برأسية جميلة في الدقيقة 64.

‏وبهذه النتيجة، رفع أربيل رصيده للنقطة 47 بالمركز 12، وتجمد رصيد الجوية عند النقطة 57 بالمركز الخامس.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه فريق النفط بهدف واحد لكل منهما.

و‏جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.‏

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل للنفط سجله نهاد محمد في الدقيقة 30.

‏وفي الشوط الثاني سجل النفط هدف التعديل في الدقيقة 80 عن طريق وليد كريم.

وشهد اللقاء توقف المباراة لدقائق عدة قبل نهاية الوقت الإضافي بثلاث دقائق لانقطاع التيار الكهربائي، ثم استأنفت المباراة وبقيت النتيجة على حالها.

‏وبهذه النتيجة، رفع الكهرباء رصيده للنقطة 45 بالمركز 13، كما رفع النفط رصيده للنقطة 53 بالمركز السابع.