فوز ليفربول على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

شفق نيوز/ حقق ليفربول، فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، على حساب مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ24 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الأوروجوياني داروين نونيز أهداف ليفربول فى الدقيقة العاشرة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أرنولد انفرد على إثرها بالمرمى، وسددها بقوة على يمين حارس نيوكاسل.

وأضاف الهولندى كودي جاكبو هدف ليفربول الثاني، في الدقيقة 17، من أسيست رائع من النجم المصري محمد صلاح، انفرد على أثرها بالمرمى، وسددها على يسار حارس نيوكاسل.