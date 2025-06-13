فوز لنفط ميسان والكرمة بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الكرمة يوم الجمعة، على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، عند الساعة السادسة من مساء اليوم .

و‏انتهى الشوط الأول، بتقدم فريق الكرمة بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء الدين الدالي في الدقيقة 30.

‏وفي الشوط الثاني، سجل الكرمة هدفه الثاني عن طريق البديل محمد عدنان في الدقيقة 90+2.

وشهد اللقاء توقف المباراة لمدة خمس دقائق، بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما أدى لإيقاف اضطراري للمباراة لانطفاء الانارة في الملعب.

‏وبهذه النتيجة، رفع الكرمة رصيده للنقطة 52 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 22 بالمركز 19.

‏وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-0.

‏وجرت المباراة بين الفريقين في التوقيت ذاته لمباراة الكرمة وكربلاء، على ملعب ميسان الأولمبي.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدفين دون مقابل، سجل الهدف الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء سعد، في الدقيقة 13، وأضاف اوفلابي اوكيكي الهدف الثاني في الدقيقة 40، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني ليحسم نفط ميسان النقاط الثلاث لصالحه.

وبهذه النتيجة، رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 48 بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 39 بالمركز 16.