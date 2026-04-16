فوز لمصافي الشمال وغاز الجنوب بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز- النجف

اختضنت قاعة الكوفة في محافظة النجف، يوم الخميس، مواجهتين ضمن منافسات الدور الثاني من المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة.

وحقق فريق مصافي الشمال فوزاً ثميناً على شقيقه مصافي الوسط بثلاثة أشواط دون مقابل في منافسات البطولة، ليتصدر لائحة ترتيب الدوري موقتاً.

وكانت نتيجة الأشواط على النحو الآتي: 25-14، 25-21، 25-23.

كما حقق فريق غاز الجنوب فوزاً مهماً على أربيل، وذلك في ختام الجولة الثانية من المربع الذهبي بثلاثة أشواط لواحد.

وكانت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-19، 21-25، 23-25، 23-25.

وتتواصل البطولة حتى يوم السبت المقبل، باقامة مباراتين، على أن يكون يوم غد الجمعة، راحة للفرق المشاركة.