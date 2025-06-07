فوز لمصافي الجنوب على الناصرية بافتتاح الجولة 34 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ خسر فريق الناصرية امام مصافي الجنوب، بهدف دون رد، يوم السبت، في افتتاح الجولة الـ34 من منافسات دوري الكرة الممتاز .

وجرت المباراة ملعب سوق الشيوخ، في تمام الساعة 4:45 عصراً، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل مصافي الجنوب هدف الفوز في الدقيقة 47 من عمر اللقاء .

وبهذا الفوز، رفع فريق مصافي الجنوب رصيده للنقطة 49 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الناصرية عند النقطة 39 بالمركز 15 .

ويتصدر فريق الغراف ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة برصيد 59 نقطة بالمركز الاول، يليه فريق الموصل بنفس رصيد الغراف لكن بفارق المواجهات، ثم فريق أمانة بغداد ثالثاً برصيد 58 .