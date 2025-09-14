فوز للنفط والميناء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق النفط على نظيره القاسم بنتيجة 3- 0 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم2025-2026، في مباراة احتضنها ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الـ 6:00 من مساء الأحد.‏

تقدم فريق النفط في الشوط الأول بهدفين دون مقابل للقاسم جاء الهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب سيف كريم، وأضاف أحمد خالد الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 45+11، وفي الشوط الثاني اضاف فريق النفط هدفه الثالث في الدقيقة 51 عن طريق حسام جادالله.

وفي مباراة ثانية، جرت ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الميناء على مضيفه نفط ميسان بنتيجة 3-1 في مباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب ميسان الاولمبي.

انتهى الشوط الاول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل لنفط ميسان، جاء في الدقيقة السابعة عن طريق المحترف النيجيري اياي اتيموين.

وفي الشوط الثاني، سجل الميناء هدفه الثاني عن طريق اللاعب رضا ماجي في الدقيقة 60، وعاد الميناء ليسجل هدفه الثالث عن طريق اياي اتيموين في الدقيقة 65.

لكن نفط ميسان، قلص النتيجة بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف ميما داوده في الدقيقة 85.