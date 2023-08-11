فوز للنجف وتعادلان في منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم

شفق نيوز/ حقق منتخب محافظة النجف، يوم الجمعة، الفوز على منتخب الديوانية 3 – 1 ضمن منافسات منتخبات مجموعة الفرات الاوسط لبطولة الجمهورية لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تعادل منتخب بابل مع منتخب المثنى سلبياً 0 – 0. وفي منافسات المجموعة الشمالية للبطولة ذاتها ، تعادل منتخب كركوك مع منتخب السليمانية إيجابياً بنتيجة 1–1 .

وكانت مباريات أمس الخميس انتهت بفوز منتخب واسط على منتخب ذي قار بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز ميسان على منتخب البصرة بنتيجة 4-2 في منافسات المجموعة الجنوبية.

وفي مجموعة الغربية تغلب منتخب الأنبار على منتخب ديالى بنتيجة 4-1 ، وتعادل منتخب صلاح الدين مع ضيفه منتخب نينوى بهدف لمثله.