فوز للكهرباء وتعادلان للطبة وأربيل في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / جرت عصر يوم الخميس، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، انتهت مجرياتها بفوز وحيد وتعادلين.

في المباراة الأولى، ضيّف فريق الطلبة، نظيره نفط ميسان، على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بالتعادل 2-2، سجل نفط ميسان أولاً في الدقيقة 14 عن طريق أحمد سعيد، وفي الدقيقة 25 تمكن الطلاب من تعديل النتيجة عن طريق محمد جواد، وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء سجل الطلبة هدفه الثاني عن طريق سيف جاسم، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل نفط ميسان هدف التعديل عن طريق حسين مطر، في مباراة شهدت طرد لاعب نفط ميسان، ستار جبار، في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 66 بالمركز الثاني متمسكاً بالوصافة، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 38 بالمركز 13.

أما المباراة الثانية فجمعت فريق سامراء بضيفه الكهرباء على ملعب نادي سامراء، وانتهت بفوز الكهرباء 2-1، سجل سامراء أولا عن طريق (حسين لاوند) في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وتمكن الكهرباء من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق علي جاسم، قبل أن يسجل لاعب الكهرباء عبد الله عبد الأمير هدف التفوق لفريقه في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الكهرباء رصيده للنقطة 46 بالمركز بالمركز الثامن، في حين تجمد رصيد سامراء عند النقطة 11 بالمركز الأخير .

هذا وانتهت المباراة الثالثة التي جمعت فريق القاسم مع ضيفه أربيل، على ملعب الكفل، بالتعادل الايجابي 1-1، سجل القاسم هدفه في الدقيقة 32 عن طريق حسن علي بريهي، وسجل شيركو كريم هدف التعديل بالدقيقة 82، وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 34 بالمركز 17، ورفع أربيل رصيده للنقطة 40 بالمركز 12.