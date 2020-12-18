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فوز للكهرباء وتعادلان في الجولة التاسعة للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-18T13:13:18+0000
فوز للكهرباء وتعادلان في الجولة التاسعة للدوري الممتاز

فاز فريق الكهرباء ، يوم الجمعة ، على فريق القاسم بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان هدف الكهرباء جاء بتوقيع أحمد محمود بالدقيقة 73، ليرفع الكهرباء رصيده الى 13 نقطة بالمركز السادس بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة السادسة بالمركز 19.

وأضاف مراسلنا؛ أن منافسات اليوم شهدت تعادل نفط ميسان مع ضيفه الشرطة بهدف واحد لكل منهما ليرفع نفط ميسان رصيده للنقطة 14 نقطة بالمركز الرابع والشرطة بنفس الرصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وأشار إلى أن اللقاء الثالث الذي اقيم الجمعة ايضا؛ شهد تعادل امانة بغداد مع الصناعات الكهربائية، من دون اهداف ليرفع الامانة رصيده الى 13 نقطة بالمركز السابع، فيما رفع الصناعات رصيده للنقطة السابعة بالمركز الثامن عشر.

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