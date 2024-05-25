فوز للكرخ وتعادل للميناء والكهرباء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه الميناء بنتيجة 2-2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الزوراء، انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل الكهرباء أولاً في الدقيقة 14 عن طريق شافيو ماموني، وعدل ويليم جيبور النتيجة للميناء من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف الكهرباء هدفه الثاني في الدقيقة 48 عن طريق نفس اللاعب الذي سجل الهدف الأول للكهرباء شافيو ماموني، وسجل الميناء هدف التعديل عن طريق سجاد علي، في الدقيقة 90+11.

وشهد اللقاء طرد مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح، في الشوط الأول، وانطفاء إنارة الملعب في الدقيقة 72 واستمر حتى الدقيقة 82.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الكرخ على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-1، في مواجهة جرت على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدفين دون مقابل سجلهما جعفر عبيس في الدقيقة (14-18)، وفي الشوط الثاني، قلص عباس جاسم النتيجة بتسجيل هدف في الدقيقة 57.

واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه عباس جاسم لاعب نفط الوسط بالدقيقة 89، ليكمل نفط الوسط اللقاء بعشرة لاعبين، لا سيما وقد أضاف حكم اللقاء ثمان دقائق كوقت بدل ضائع، كما أشهر بطاقة حمراء أخرى بوجه حارس نفط الوسط البديل زيد جبار، لاعتراضه وهو على دكة الاحتياط.