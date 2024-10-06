فوز للقوة الجوية ودهوك في ختام الجولة الثالثة لدوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2-1 في ختام منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة اليوم الأحد في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

انتهى الشوط الاول بتقدم نفط البصرة بهدف دون مقابل للقوة الجوية، سجل هدف نفط البصرة اللاعب علي خليل في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني؛ سجل القوة الجوية هدف التعديل عن طريق اللاعب علاء عباس في الدقيقة 52، ليسجل الحوية في الدقيقة 80 هدف التقدم من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سعد عبد الامير.

وشهد لقاء نفط البصرة وضيفه القوة الجوية حضور الكادر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي في ملعب الفيحاء لمتابعة مباراة نفط البصرة والقوة الجوية في ختام الجولة الثالثة لدوري النجوم.

وضمن المنافسات ذاتها خسر فريق النجف من ضيفه فريق دهوك بنتيجة 1-0 وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل المحترف اللاعب "الشرقي البحري" هدف دهوك في الدقيقة 68.

وسيتوقف الدوري بدءاً من يوم غد الاثنين استعدادا لخوض المنتخب الوطني العراقي مباراتيه ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم وتقام الاولى في البصرة امام منتخب فلسطين يوم 10 تشرين الاول الحالي على ملعب البصرة، والثانية أمام كوريا الجنوبية في سيئول يوم 15 من نفس الشهر.