فوز للطلبة ونوروز في افتتاح دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق الطلبة على زاخو بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026، في مباراة احتضنها ملعب المدينة عند الساعة 8:30 مساءً.‏

تقدم فريق الطلبة في الشوط الأول بهدف دون مقابل لزاخو جاء في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب زيد إسماعيل، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية وقت اللقاء.

وفي مباراة ثانية، جرت ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نوروز، على ضيفه فريق الكهرباء 3- 2، في مباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لفريق نوروز.

انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للكهرباء جاء في الدقيقة الخامسة عن طريق المحترف غايتان لورا.

وفي الشوط الثاني، أضاف نورزو هدفاً ثانياً عن طريق محمد رضا في الدقيقة 87 واسو محمد هدفاً ثالثاً في الدقيقة 90+5.

في حين سجل الكهرباء هدفين عن طريق لوكاس سانتوس في الدقيقة 80، ومنتظر حميد في الدقيقة 90+6.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من، مهند مناف حكماً للساحة، يساعده واثق مدلل مساعدا أول، وعلي عباس مساعداً ثانياً، وإياد زاحم حكماً رابعاً، وأحمد عسكر حكماً لتقنية الفار.