فوز للطلبة وتعادلان في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق الطلبة من تحقيق الفوز على امانة بغداد بهدف وحيد ليرفع رصيده الى 7 نقاط وبقي نادي الأمانة عند النقطة الثالثة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز.

فيما تعادل نفط ميسان والسماوة من دون اهداف، وبهذا التعادل رفع نفط ميسان رصيده الى النقطة السادسة والسماوة للنقطة الرابعة.

في حين، تعادل الحدود مع الصناعات الكهربائية سلبيا من دون أهداف، ليكون رصيد الحدود 4 نقاط ويحصل الصناعات على أول نقطة له منذ انطلاق الدوري.

وتمكن فريق نادي النجف، في وقت سابق من يوم الاثنين، من تحقيق الفوز على فريق الميناء بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.