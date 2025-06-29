فوز للطلبة والكرخ بدوري نجوم العراق

شفق نيوز – بغداد / أربيل

جرت يوم الأحد، مواجهتان عند الساعة الـ7:00مساءً ضمن منافسات الجولة الـ37 "قبل الأخيرة" من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في بغداد وأربيل.

وفاز فريق الطلبة في الأولى على ضيفه القاسم بهدف وحيد دون مقابل، وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء (الملعب الافتراضي) للطلبة.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدف التقدم في الوقت القاتل عن طريق التونسي غيث المعروفي في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع الطلبة رصيده للنقطة 63 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 51 بالمركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الكرخ على مضيفه أربيل بنتيجة 3-1، وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري.

انتهى الشوط الأول، بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق اربيل هدفه اولاً في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب روا يوسف، وسجل الكرخ هدف التعديل في الدقيقة 41 عن طريق عمر نوري حمود.

وفي الشوط الثاني، سجل الكرخ هدفه الثاني والثالث عن طريق ايفياني كليفن، في الدقيقة 78 - 84.

وبهذا الفوز، رفع الكرخ رصيده للنقطة 46 بالمركز 14 وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 50 بالمركز 11.