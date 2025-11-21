فوز للزوراء وتعادل قاتل لدهوك بدوري نجوم العراق

‏شفق نيوز- بغداد

فاز فريق الزوراء على ضيفه نوروز بنتيجة 2-1، في حين تعادل دهوك أمام نفط ميسان في الوقت القاتل، يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة الأولى جرت على ملعب نادي الزوراء عند الساعة 5:00 مساء، و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 63 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسن عبد الكريم ، وفي الدقيقة 66 سجل نوروز هدف التعديل عن طريق اللاعب روا يوسف، وفي الدقيقة 74 عاد اللاعب حسن عبد الكريم ليسجل الهدف الثاني للنوارس.

وشهد اللقاء إصابة قائد المنتخب الوطني والزوراء الحارس جلال حسن وخروجه من المباراة عند الدقيقة 25، وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده للنقطة 11 بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 3بالمركز 18 .

‏وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق دهوك مع نفط ميسان بنتيجة 2-2، وجرت على ملعب ميسان الاولمبي، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل لنفط ميسان، جاء عن طريق منتظر محمد في الدقيقة 38.

‏وفي الشوط الثاني، سجل نفط ميسان هدف التعديل عن طريق حسين طالب في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 78 سجل نفط ميسان هدفه الثاني عن طريق علاء سعد، بينما سجل دهوك هدفا قاتلا من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 90+7.

وبهذا الفوز رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 4 بالمركز 17، ورفع دهوك رصيده للنقطة الخامسة بالمركز 16.