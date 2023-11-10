فوز للزوراء وتعادل القاسم ونفط البصرة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء، يوم الجمعة، على نادي الحدود بنتيجة هدف دون مقابل، فيما تعادل فريق نادي القاسم مع نفط البصرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي اللقاء الأول تعادل فريق نادي القاسم مع ضيفه فريق نادي نفط البصرة بدون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب الكوت الاولمبي .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة. وفي اللقاء الثاني خسر فريق نادي الحدود من ضيفه فريق نادي الزوراء 0-1 بمباراة جرت على ملعب الساحر احمد راضي .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 49 عن طريق كريستوفر جون.