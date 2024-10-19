فوز للدفاع الجوي ودجلة الجامعة بدوري المحترفين لكرة السلة
شفق نيوز/ فاز فريق دجلة
الجامعة على نادي الشرطة، مساء السبت، بنتيجة (93-85) نقطة لحساب دوري المحترفين
العراقي لكرة السلة، في مباراة أقيمت بقاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية.
هذا وحقق الدفاع الجوي،
الفوز على مضيفه غاز الشمال بنتيجة 75 - 67 نقطة لحساب المنافسات ذاتها، في
المباراة التي أقيمت بقاعة بلادي بمحافظة كركوك لحساب الجولة السابعة من دوري
المحترفين لكرة السلة
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وتقام يوم غد الأحد،
مباراة واحدة ضمن منافسات دوري النخبة لكرة السلة، تجمع فريقا الحلة مع ضيفه
الكهرباء وتقام المباراة في قاعة الحلة
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