فوز للدفاع الجوي ودجلة الجامعة بدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ فاز فريق دجلة الجامعة على نادي الشرطة، مساء السبت، بنتيجة (93-85) نقطة لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، في مباراة أقيمت بقاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية.

هذا وحقق الدفاع الجوي، الفوز على مضيفه غاز الشمال بنتيجة 75 - 67 نقطة لحساب المنافسات ذاتها، في المباراة التي أقيمت بقاعة بلادي بمحافظة كركوك لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة السلة .

وتقام يوم غد الأحد، مباراة واحدة ضمن منافسات دوري النخبة لكرة السلة، تجمع فريقا الحلة مع ضيفه الكهرباء وتقام المباراة في قاعة الحلة .