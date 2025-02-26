فوز للجيش والحشد ونفط البصرة بدوري النخبة ليد العراق
شفق نيوز/ جرت يوم الأربعاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات
الدور الاول من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025-2024.
في المباراة الأولى فاز فريق نفط البصرة على مضيفه فريق
الفتوة بنتيجة (28 - 24)، في مباراة جرت بقاعة الفتوة المغلقة في محافظة الموصل.
وفي المباراة الثانية، فاز الجيش على مضيفه المسيب بنتيجة
(35 - 16)، في مباراة احتضنتها قاعة نادي المسيب المغلقة للألعاب الرياضية.
وفي مباراة القمة، فاز فريق الحشد على ضيفه ديالى بنتيجة
(30 - 24)، بمباراة جرت في قاعة نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد.