فوز لكربلاء باللحظات الاخيرة على مضيفه الكهرباء بمباراة مؤجلة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق كربلاء على مضيفه الكهرباء بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في الساعة الخامسة عصراً .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف وظلت النتيجة على حالها حتى اللحظات الاخيرة عند الدقيقة 90+4 حيث سجل كربلاء هدف التقدم القاتل عن طريق نور المصطفى .

وحصل لاعب الكهرباء المحترف شافيو ماموني على البطاقة الحمراء في الدقيقة 34 ليكمل الكهرباء المباراة بعشرة لاعبين وفي الدقيقة 39 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب كربلاء محمد اوتارا ليكمل كربلاء المباراة بعشرة لاعبين ايضا .

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة ويساعده كل من احمد صباح مساعد اول ، وعلي مازن مساعد ثاني ، وامجد كامل حكم رابع ، وعلي حسين حكم "فار"