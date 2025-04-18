فوز لقُدامى المنتخب العراقي بمباراة افتتاح ملعب الناصرية الدولي (صور)

شفق نيوز/ تغلب المنتخب العراقي لقدامى اللاعبين، مساء الجمعة، على رواد الناصرية، بهدف دون رد، في افتتاح ملعب الناصرية الجديد.

وشارك المنتخب العراقي لقدامى اللاعبين، في احتفالية افتتاح ملعب الناصرية الدولي.

وجرى اللقاء بين منتخب قدامى اللاعبين العراقيين، ورواد الناصرية مساء اليوم، بمناسبة افتتاح ملعبِ الناصرية الدولي سعة "20 ألف متفرج".

وشهد الافتتاح، حضور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، وعضوي الاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر.