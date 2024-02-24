فوز لزاخو وتعادل ايجابي ينهي لقاء النفط والميناء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق النفط مع ضيفه فريق الميناء بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الثانية من بعد الظهر .

سجل النفط اولا عن طريق المحترف اولابي اوكيكي بالدقيقة الـ 11، وتمكن الميناء لتعديل النتيجة عن طريق اللاعب سجاد علاء في الدقيقة الـ 18.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وطرد حكم المباراة يوسف سعيد لاعب الميناء مجتبى علي في الدقيقة الـ 85 بعد حصوله على بطاقتين صفراء ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت ضمن المنافسات ذاتها على ملعب الميناء الأولمبي، خسر فريق نفط البصرة على ارضه وبين جمهوره امام ضيفه فريق زاخو بنتيجة 0-2.

انتهى الشوط الاول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل سجله المحترف فرانك سيدرك في الدقيقة الأولى من الشوط .

وفي الشوط الثاني اضاف اللاعب امجد عطوان هدفاً ثانٍ لزاخو في الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء.