فوز لرجال العراق في بداية بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

شفق نيوز- عمان

حقق المنتخب العراقي للرجال للكرة الطائرة الشاطئية، يوم الأربعاء، فوزاً مستحقاً على نظيره السعودي بشوطين دون مقابل، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في المملكة الأردنية.

وشهد اليوم الأول من المنافسات إقامة مباراتين لمنتخبي العراق للرجال والسيدات، حيث نجح منتخب الرجال في تحقيق الفوز الأول، فيما خسر منتخب السيدات مواجهته الافتتاحية أمام مستضيف البطولة المنتخب الأردني بشوطين دون مقابل.

وتقام منافسات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتستمر منافساتها حتى الثامن من آب/ أغسطس الحالي.