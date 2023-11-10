"فوز لافت للحشد".. أربعة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الحشد الشعبي، يوم الجمعة، فوزاً مثيراً على مضيّفه فريق نادي الكرخ بفارق خمسة أهداف وبنتيجة 31-26 هدفاً، ضمن منافسات دوري النخبة لكرة اليد للموسم 2023/2024.

وضمن المنافسات ذاتها فاز اليوم فريق نادي نفط البصرة على ضيفه الطلبة بفارق سبع أهداف وبنتيجة 32-25 هدفاً.

بينما فاز فريق نادي الكوت على ضيفه فريق نادي نفط ميسان بفارق هدف واحد وبنتيجة 31-30 هدفاً.

كما فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي كربلاء لعدم الاهلية.

وأوضح عضو المكتب الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، أن "فريق كربلاء حضر باربعة لاعبين لقاعة اللعب وبهذا العدد لم يصلوا للعدد القانوني ولا يحق لهم خوض اللقاء".

واضاف ان "حكم المباراة انتظر ربع ساعة ليعلن عن خسارة كربلاء".

واشار الى ان "الآلية المتبعة في السابق كان الفريق يُعد في هذه الحالة "غير كامل العدد" خاسراً بعشرة أهداف، لكن الاتحاد غير الآلية السابقة، وستقرر لجنة المسابقات النتيجة لاحقاً فيما يخص لقاء الشرطة وكربلاء.