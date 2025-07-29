فوز كوية وصلاح الدين في ختام الدور الاخير من دوري اليد الممتاز

شفق نيوز- بغداد

اختتمت، يوم الثلاثاء، مباريات الدور الخامس والأخير للمجموعة الثانية (التجمع الثاني) من منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد.

وتمكّن فريق صلاح الدين من تحقيق الفوز على فريق الفوسفات بنتيجة 27-19، فيما تغلب فريق كوية على فريق التعاون بنتيجة 26-24، في حين كان فريق نادي كيوان بالانتظار في هذا الدور.

وأُقيمت جميع المباريات في قاعة جامعة كوية بمحافظة أربيل في إقليم كوردستان.

وحضر مباراتي اليوم نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد قتيبة نادر، وعضو اتحاد اليد رعد رمضان اللامي، وقائممقام كوية طارق الحيدري، إضافة إلى الجماهير لمؤازرة الفرق.