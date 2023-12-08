فوز كربلاء وأمانة بغداد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريقا كربلاء وأمانة بغداد من تحقيق الفوز على منافسيهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وجرت المباراتان في الساعة الثانية من بعد الظهر في بغداد وواسط.

والتقى بالمباراة الأولى نادي كربلاء مع مضيفه نادي الكرخ على ملعب الكوت، وانتهت لصالح كربلاء بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدفين دون مقابل، جاء الأول عن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة 35، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 45.

وتمكن فريق الكرخ من تقليص النتيجة بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء لتبقى النتيجة على حالها حتى إطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب نادي أمانة بغداد، وهو الأرض المفترضة لنادي النفط الذي خسر أمام أمانة بغداد بنتيجة0-1.

وجاء الهدف الوحيد لأمانة بغداد في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.