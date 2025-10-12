فوز كربلاء والناصرية وتعادل الجولان مع المصافي في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

حقق فريقا كربلاء والناصرية الفوز على منافسيهما، فيما تعادل الجولان مع المصافي، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت المباريات الثلاث عن فوز فريق كربلاء على فريق عفك بنتيجة 3-0، كما فاز الناصرية على بيشمركة السليمانية بنتيجة 2-1، في تعادل فريقا الجولان والمصافي من دون أهداف.

وتستكمل الجولة الثالثة يوم غدٍ الاثنين بإقامة مباراة واحدة تجمع بين الرمادي وضيفه البحري.

وكانت نتائج مباريات عصر اليوم ضمن المنافسات نفسها انتهت بفوز فريق الحدود على ميسان بنتيجة 3-0، وفاز فريق مصافي الجنوب على الاتصالات 2-0، وتغلب نفط البصرة على الجيش 2-0، وفريق الفهد على الكاظمية 1-0.

وتعادل فريق غاز الشمال مع الحشد الشعبي 1-1، بينما انتهت مباراة نادي الحسين ونفط الوسط بالتعادل السلبي دون أهداف.