فوز كربلاء والكرمة في الجولة السادسة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ خطف فريقا كربلاء والكرمة ثلاث نقاط من مضيفيهما، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة كربلاء ومضيفه الحدود على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد عند الساعة 2:45 ظهراً وانتهت لصالح الضيف بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل للحدود، جاء عن طريق أوس محمد عند الدقيقة 30.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني ليخطف كربلاء ثلاث نقاط ثمينة من ملعب الخصم.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسين علي حكم ساحة، ومصطفى نوح مساعد أول، ومصطفى سعدون مساعد ثاني، ومحمد صادق حكم رابع، ومهند قاسم حكم "VAR".

وضمن المنافسات نفسها فاز فريق الكرمة على ضيفه فريق القاسم بهدف دون مقابل وجرت المباراة على ملعب الرمادي في محافظة الأنبار.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81 من عمر اللقاء حيث سجل الكرمة هدفه الوحيد عن طريق البديل محمود خليل.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد كامل زغير حكم ساحة، ومحمد أياد مساعد أول، وعلي فاضل عزيز مساعد ثاني، وليث فرحان حكم رابع، وزيد ثامر حكم "VAR".