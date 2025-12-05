فوز كربلاء والفهد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الجمعة، مباراتان كرويتان في كربلاء وبغداد، ضمن انطلاق منافسات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي المواجهة الاولى فاز فريق كربلاء على ضيفه الحشد الشعبي بهدف دون مقابل، وجرت المباراة على ملعب كربلاء في محافطة كربلاء.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الفهد على مضيفه فريق نادي الحسين بهدف دون مقابل، وجرت المباراة على ملعب خمسة الاف متفرج في العاصمة بغداد.

وتتواصل المنافسات يوم غد السبت بلقاء يجمع فريق عفك في ملعبه مع مصافي الجنوب، وفي المباراة الثانية يلاقي فريق الجولان ضيفه الكاظمية.